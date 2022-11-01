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Булыкин рассказал о разочарованиях первой части сезона РПЛ. В списке клуб, тренер и игрок

Булыкин рассказал о разочарованиях первой части сезона РПЛ. В списке клуб, тренер и игрок
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о самых больших разочарованиях первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Среди клубов самым большим разочарованием в первой части сезона стал «Локомотив». Тренер — Гогниев из-за его поведения. Среди игроков разочарованием стал Раконьяц. Его взяли за такие большие деньги — в пять раз дороже. Он должен был сразу помочь команде, но этого не произошло. Может, во втором круге оправдает ожидания руководства «Локомотива», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Локомотив» в 15 матчах набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (39).

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