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Защитник «Лейпцига» рассказал об интересе со стороны «ПСЖ»

Защитник «Лейпцига» рассказал об интересе со стороны «ПСЖ»
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Защитник «Лейпцига» Мохамед Симакан рассказал об интересе со стороны французского «ПСЖ».

«Парижский клуб действительно был заинтересован во мне. Они говорили с моими агентами. Я решил остаться, потому что для меня важна стабильность – я обсуждал это с владельцами «Лейпцига», — приводит слова Симакана L'Équipe.

22-летний французский защитник в текущем сезоне провёл 17 матчей за «Ред Булл Лейпциг» во всех турнирах, стал автором двух голов и трёх голевых передач.

«Лейпциг» занимает шестое место в таблице немецкой Бундеслиги, набрав 19 очков. В Лиге чемпионов немцы выступают в квартете F, где также играют мадридский «Реал», «Шахтёр» и «Селтик». Завтра, 2 ноября, «Лейпциг» и «Шахтёр» разыграют вторую путёвку в плей-офф. Ранее выход из группы себе обеспечил «Реал».

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