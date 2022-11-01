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«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Лейпцига» в зимнее трансферное окно

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Лейпцига» в зимнее трансферное окно
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 25-летнего австрийца заинтересован «Ливерпуль», информирует Sky Germany.

Согласно сведениям источника, «Ливерпуль» хочет купить нового центрального полузащитника в зимнее трансферное окно. Лаймер не намерен продлевать контракт с «Лейпцигом», соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2022/2023 — этим и хочет воспользоваться английский клуб, чтобы подписать игрока по сниженному прайсу зимой.

Отмечается, что сам Конрад положительно смотрит на перспективу переезда на Туманный Альбион, однако «Ливерпулю» придётся конкурировать в борьбе за австрийца с мюнхенской «Баварией».

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