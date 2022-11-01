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«КАМАЗ» обыграл «Енисей» в матче Кубка России, забив по голу в каждом из таймов

«КАМАЗ» обыграл «Енисей» в матче Кубка России, забив по голу в каждом из таймов
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Завершился матч 5-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «КАМАЗ» в Набережных Челнах принимал красноярский «Енисей». Финальный свисток главного арбитра встречи Ивана Абросимова зафиксировал победу хозяев – 2:0.

На первой добавленной к первому тайму минуте счёт открыл игрок хозяев Захар Тарасенко. На 58-й минуте Асланбек Сикоев укрепил преимущество своей команды. Итог – 2:0, «КАМАЗ» проходит в следующий раунд.

Отметим, что в концовке матча гости остались в меньшинстве после удаления Валерия Кичина.

Команда из Набережных Челнов в следующем раунде Пути регионов сыграет с победителем пары «Уфа» — «Динамо» (Брянск). Этот матч состоится завтра, 2 ноября.

Действующим обладателем Фонбет Кубка России является «Спартак», обыгравший в финале турнира московское «Динамо». Финал нынешнего розыгрыша состоится 11 июня на стадионе «Лужники».

Фонбет Кубок России. 1/16 финала
01 ноября 2022, вторник. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Тарасенко – 45+1'   2:0 Сикоев – 58'
Удаления: нет / Кичин – 90+1'
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