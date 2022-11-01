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Рашфорд может сменить команду, если «Манчестер Юнайтед» не предложит ему новый контракт

Рашфорд может сменить команду, если «Манчестер Юнайтед» не предложит ему новый контракт
Маркус Рашфорд
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд готов сменить клуб, если «красные дьяволы» не предложат ему новый контракт. Об этом сообщает The Sun.

Текущее соглашение нападающего истекает в июне 2023 года, таким образом, с 1 января Рашфорд сможет вести переговоры с другими командами. В «Юнайтед» планируют воспользоваться опцией продления соглашения на год, чтобы избежать этого.

Как сообщает источник, Рашфорд будет рассматривать предложения команд из иностранных лиг. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень заинтересован в том, чтобы сохранить нападающего, поскольку видит его в составе команды в будущем.

В прошедшем матче АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0) Рашфорд забил сотый мяч за «Юнайтед».

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