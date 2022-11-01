Рашфорд может сменить команду, если «Манчестер Юнайтед» не предложит ему новый контракт

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд готов сменить клуб, если «красные дьяволы» не предложат ему новый контракт. Об этом сообщает The Sun.
Текущее соглашение нападающего истекает в июне 2023 года, таким образом, с 1 января Рашфорд сможет вести переговоры с другими командами. В «Юнайтед» планируют воспользоваться опцией продления соглашения на год, чтобы избежать этого.
Как сообщает источник, Рашфорд будет рассматривать предложения команд из иностранных лиг. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень заинтересован в том, чтобы сохранить нападающего, поскольку видит его в составе команды в будущем.
В прошедшем матче АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0) Рашфорд забил сотый мяч за «Юнайтед».
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