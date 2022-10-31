Маркус Рашфорд рассказал об атмосфере в раздевалке «МЮ» в этом сезоне

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился подробностями того, как изменилось настроение в раздевалке «красных дьяволов» с приходом нидерландского главного тренера Эрика тен Хага.

«Я просто думаю, что настроение в раздевалке в сравнении с прошлым сезоном сильно отличается. Положительная энергия внутри всей команды и на тренировочной базе — для меня это самое главное. Я просто хочу, чтобы всё продолжалось в том же духе, чтобы мы получали удовольствие от игры в футбол. Если мы будем побеждать в матчах, уверен, что так всё и будет.

Когда вы играете в командном виде спорта, вы хотите, чтобы игроки держались вместе и были максимально связаны с болельщиками. Это то, о чём тен Хаг упомянул, как только пришёл. Мы работали над этим, не осмысленно, и мы становились лучше. Идеальный способ делать это — выходить на поле и побеждать», — цитирует Рашфорда Manchester Evening News.

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