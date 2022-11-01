Бывший игрок «Зенита» Лепёхин: я не сторонник, чтобы сейчас иностранцы играли в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин оценил игру форварда «Зенита» Матео Кассьерры, который перешёл в клуб из Санкт-Петербурга в минувшее трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ нападающий провёл за «Зенит» 12 матчей, сделав три голевые передачи.



«Кассьерра не очень хорошо проявляет себя в «Зените». Наверное, из-за этого он хочет покинуть команду. Возможное возвращение Азмуна? Сердар — один из самых сильных нападающих последних лет в «Зените». Его статистика говорит сама за себя. Он много забивал, много отдавал. Но я не сторонник, чтобы сейчас иностранцы играли в РПЛ. Я не вижу в этом смысла. Мы ещё не скоро будем играть в еврокубках. Сейчас шанс для российских футболистов проявить себя. Если кто-то из легионеров хочет уехать из России — пожалуйста, я не расстроюсь», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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