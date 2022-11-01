Антуан Гризманн: «Атлетико» не заслужил права дальше выступать в еврокубках

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Порту» (1:2) прокомментировал вылет команды из еврокубков.
«Мы не заслужили права выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов или попасть в Лигу Европы. Если ты выигрываешь лишь один матч на групповом этапе, ты не получаешь ничего. Так что смирись и помалкивай.
Болельщикам просто хочу сказать спасибо. За поддержку на домашнем стадионе и на выезде. Они этого не заслужили. Мы можем быть неудобным соперником, но для этого нужно работать. Нужно двигаться в одном направлении и следовать указаниям тренера», — приводит слова Гризманна Movistar.
«Порту» выиграл группу B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» набрал пять очков, столько же у «Атлетико», но немцы обошли команду Диего Симеоне по дополнительным показателям и сумели пробиться в Лигу Европы. Испанцы сенсационно вылетели из еврокубков.
- 1 ноября 2022
-
23:43
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:29
-
22:29
-
22:14
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:50
-
21:40
-
21:38
-
21:20
-
21:07
-
20:54
-
20:53
-
20:48
-
20:45
-
20:40
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:51