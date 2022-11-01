Антуан Гризманн: «Атлетико» не заслужил права дальше выступать в еврокубках

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Порту» (1:2) прокомментировал вылет команды из еврокубков.



«Мы не заслужили права выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов или попасть в Лигу Европы. Если ты выигрываешь лишь один матч на групповом этапе, ты не получаешь ничего. Так что смирись и помалкивай.



Болельщикам просто хочу сказать спасибо. За поддержку на домашнем стадионе и на выезде. Они этого не заслужили. Мы можем быть неудобным соперником, но для этого нужно работать. Нужно двигаться в одном направлении и следовать указаниям тренера», — приводит слова Гризманна Movistar.

«Порту» выиграл группу B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) занял вторую позицию и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» набрал пять очков, столько же у «Атлетико», но немцы обошли команду Диего Симеоне по дополнительным показателям и сумели пробиться в Лигу Европы. Испанцы сенсационно вылетели из еврокубков.