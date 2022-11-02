«Айнтрахт» обыграл «Спортинг» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Спортинг» принимал франкфуртский «Айнтрахт». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 39-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Спортинга» Артур Гомес. На 62-й минуте главный арбитр матча Славко Винчич назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал форвард «Айнтрахта» Даити Камада. На 72-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани вывел немецкий клуб вперёд.
Франкфуртский «Айнтрахт» набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе D. «Спортинг» (7) завершил групповой этап на третьем месте и сыграет в Лиге Европы.
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