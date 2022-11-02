Алонсо — об игре с «Брюгге» в ЛЧ: для нас было достаточно ничьей

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо высказался об итогах матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/23 с «Брюгге» (0:0).



«Перед встречей у нас была единственная цель — остаться в еврокубках. Другая наша цель — одержать победу в матче. Однако мы знали счёт в поединке «Порту» — «Атлетико», и для нас было достаточно ничьей», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.



«Порту» занял первое место в квартете B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) финишировал на второй позиции и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» набрал пять очков, столько же у «Атлетико», однако немецкая команда обошла подопечных Диего Симеоне по дополнительным показателям и сумела пробиться в Лигу Европы. «Матрасники» сенсационно вылетели из еврокубков.