Алонсо — об игре с «Брюгге» в ЛЧ: для нас было достаточно ничьей
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Рулевой «Байера» Хаби Алонсо высказался об итогах матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/23 с «Брюгге» (0:0).
«Перед встречей у нас была единственная цель — остаться в еврокубках. Другая наша цель — одержать победу в матче. Однако мы знали счёт в поединке «Порту» — «Атлетико», и для нас было достаточно ничьей», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
«Порту» занял первое место в квартете B, набрав 12 очков. «Брюгге» (11) финишировал на второй позиции и также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» набрал пять очков, столько же у «Атлетико», однако немецкая команда обошла подопечных Диего Симеоне по дополнительным показателям и сумела пробиться в Лигу Европы. «Матрасники» сенсационно вылетели из еврокубков.
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