Защитник «Шахтёра» Матвиенко попал в сферу интересов «Брайтона»
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«Брайтон энд Хоув Альбион» интересуется защитником «Шахтёра» Николаем Матвиенко, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, в трансфере 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер английского клуба Роберто Де Дзерби. Скауты «Брайтона» наблюдали за Матвиенко на протяжении нескольких последних матчей.
Напомним, Матвиенко выступает за основную команду «Шахтёра» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах украинской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
«Брайтон» набрал 18 очков в 12 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Арсенал» (31).
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