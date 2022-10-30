«Брайтон» просит € 100 млн за трансферную цель «Ливерпуля» Мойсеса Кайседо

«Брайтон энд Хоув Альбион» готов продать своего полузащитника Мойсеса Кайседо за € 100 млн. Футболистом интересуются «Ливерпуль» и несколько других команд английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Mirror.

20-летний Кайседо — воспитанник эквадорского клуба «Индепендьенте». В «Брайтоне» Мойсес оказался в феврале 2021 года, но половину минувшего сезона провёл на правах аренды в бельгийском клубе «Беерсхот». В нынешнем сезоне Кайседо в 12 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) забил один гол. Соглашение между сторонами истекает через три года. Рыночная стоимость эквадорского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 25 млн.

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