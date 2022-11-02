«Рядом с гостиницей прогремел взрыв». Экс-игрок «Анжи» — об игре за сборную Афганистана

Бывший полузащитник «Анжи» и «Спартака» из Нальчика Шариф Мухаммад высказался по поводу своего решения играть за сборную Афганистана. Футболист рассказал о страхах, которые сопутствовали его карьере на национальном уровне.

«Как семья отреагировала на моё решение играть за сборную Афганистана? Нормально. Всё-таки мы домашние матчи проводили в Дубае, Турции или Таджикистане. Так что боязни не было.

Один раз мы провели товарищеский матч с Палестиной. Сыграли, можно сказать, для народа, так как это была их единственная радость в стране. У меня было лишь одно ощущение на тот момент – страх. Страх за всех вместе, не только за собственную жизнь. Боялся больше не увидеть свою семью.

Когда я в первый раз прилетел в страну, то где-то в четырёх километрах от гостиницы прогремел взрыв. В тот момент я уже начал искать билеты в обратную сторону», — приводит слова Мухаммада Metaratings.

Напомним, Шариф Мухаммад вызывается в сборную Афганистана с 2015 года. С тех пор он успел провести 22 матча в составе национальной команды. На клубном уровне, помимо России, он выступал за команды из Кипра, Индонезии, Швеции и других стран.