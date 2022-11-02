Малафеев выделил Селихова, Бабурина и Гойло среди лучших вратарей первого круга РПЛ

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев перечислил лучших вратарей первого круга РПЛ сезона-2022/2023.

«Если говорить о полевых игроках, за первую часть сезона скорее я бы выделил симпатичную связку Уткина и Комличенко.

Из голкиперов в целом отметил бы многих: Селихова, который вернулся в основу «Спартака», Сафонова, который стабильно показывает себя на высоком уровне, но, к сожалению, не без ошибок. Есть Шунин, Песьяков. Хотел бы также отметить Бабурина, который периодически в экстремальных условиях проявляет себя и свой класс, особенно отмечу его матчи против «Зенита» и «Ростова». Хочу выделить отметить Никиту Гойло, который проявляет себя в «Пари НН», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.