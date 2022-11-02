Кержаков и Черевченко — претенденты на пост главного тренера «Сочи»
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Александр Кержаков и Игорь Черевченко могут возглавить футбольный клуб «Сочи», сообщает «Евро-Футбол.Ру».
Ранее появилась информация, что «Сочи» уволил главного тренера команды Вадима Гаранина перед матчем с московским «Спартаком». Сочинский клуб занимает девятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 21 очко после 15 сыгранных туров.
Кержаков и Черевченко в настоящий момент являются безработными. Александр Кержаков работал в «Томи» и «Нижнем Новгороде». С командой с берегов Волги бывший нападающий петербургского «Зенита» занял 11-е место в РПЛ, сохранив место в высшем дивизионе чемпионата России. Летом Кержаков покинул команду. Игорь Черевченко работал в московском «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Химках».
Новость по теме«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба
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