«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

51-летний Гаранин возглавил сочинский клуб в июне этого года после перехода Владимира Федотова в ЦСКА. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда под руководством Гаранина занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко после 15 сыгранных туров. В следующем матче команда встретится с московским «Спартаком», который расположился на втором месте с 32 набранными очками.

На текущий момент неизвестно, кто будет руководить командой в матчах до зимнего перерыва. Помимо матча со «Спартаком», сочинский клуб сыграет с «Химками» в РПЛ и московским «Торпедо» и ЦСКА в Кубке России.