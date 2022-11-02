«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба
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«Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
51-летний Гаранин возглавил сочинский клуб в июне этого года после перехода Владимира Федотова в ЦСКА. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда под руководством Гаранина занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко после 15 сыгранных туров. В следующем матче команда встретится с московским «Спартаком», который расположился на втором месте с 32 набранными очками.
На текущий момент неизвестно, кто будет руководить командой в матчах до зимнего перерыва. Помимо матча со «Спартаком», сочинский клуб сыграет с «Химками» в РПЛ и московским «Торпедо» и ЦСКА в Кубке России.
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