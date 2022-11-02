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Защитник «Ростова» Прохин: обычно в дороге после матчей мы играем в карты

Защитник «Ростова» Прохин: обычно в дороге после матчей мы играем в карты
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Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал, как прошла адаптация в новом клубе. Также он поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который состоится 6 ноября.

«У каждого тренера есть свои требования, какие-то отличия в игре. У меня недопониманий никаких нет. Обычно дают два дня выходных после матчей. Ничего особенного: нахожусь дома, восстанавливаюсь. Конечно, мне нравятся тренировки. Это разнообразие. Отмечу, что у нас всегда что-то новое в этом плане. Никто из нас не хочет проигрывать даже на тренировках. Любим побеждать даже в двухсторонках. Отсюда и такая самоотдача. Когда выигрываешь на тренировке – можешь пошутить, сразу настроение лучше.

После любого поражения уходишь с тренировки не в лучшем настроении. Что уж говорить о матчах. Обычно в дороге мы играем в карты. Иногда смотрю кино или сериалы. Да все примерно одинаково проводят время. Очень надеюсь, что мы выиграем у «Динамо». Также хочется, чтобы на стадион пришло как можно больше наших болельщиков. Ведь это очень важный матч с точки зрения турнирной таблицы», — цитирует Прохина пресс-служба клуба.

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