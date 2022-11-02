Хавбек «Барселоны» Кессье получил травму бедра и выбыл на неопределённый срок

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье в течение некоторого времени будет недоступен для команды. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, футболист получил мышечное повреждение и выбыл на неопределённый срок.
«Медицинские тесты, проведённые в среду, показали, что у игрока первой команды Франка Кессье растяжение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Он недоступен для состава, а сроки его возвращения зависят от скорости заживления повреждения», — говорится в заявлении сине-гранатовых.
Для ивуарийского футболиста это уже вторая травма по ходу нынешнего сезона. Повреждение Франк получил во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень» (победа каталонцев 4:2), вследствие чего был заменён.
Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией»:
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