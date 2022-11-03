«Боруссия» Д на выезде разделила очки с «Копенгагеном»

Сегодня, 3 ноября, завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором датский «Копенгаген» дома принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Паркен». Стартовый свисток главного арбитра матча Алияра Агаева прозвучал в 23:00 мск.
«Шмели» открыли счёт в этой встрече на 23-й минуте, когда атакующий полузащитник Торган Азар сумел реализовать голевой момент после точной передачи Феликса Пасслака. На 41-й минуте исландский форвард Хакон-Арнар Харальдссон сравнял счёт в матче, ассистировал ему Виктор Классон. В оставшееся время матча команды друг другу голов не забили. Встреча закончилась вничью – 1:1.
«Боруссия» после этого матча осталась на втором месте, набрав девять очков после шести встреч, и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Копенгаген» с тремя очками остался на четвёртой позиции турнирной таблицы группы D и покинул еврокубковые соревнования.
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