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Видеообзор волевой победы «Челси» в матче ЛЧ с загребским «Динамо»

Видеообзор волевой победы «Челси» в матче ЛЧ с загребским «Динамо»
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2 ноября состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором встречались лондонский «Челси» и загребское «Динамо». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На седьмой минуте счёт открыл защитник гостей Бруно Петкович. В скором времени нападающий «Челси» Рахим Стерлинг восстановил равенство на табло. Ему ассистировал Пьер-Эмерик Обамеянг. На 30-й минуте полузащитник Денис Закария вывел лондонский клуб вперёд и установил итоговый счёт в матче — 2:1.

Лондонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. Команда Грэма Поттера набрала 13 очков в шести играх. «Милан» с десятью очками занял вторую строчку. Загребский клуб набрал четыре очка и вылетел из всех еврокубков.

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