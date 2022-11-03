Как же повезло «Ливерпулю»! Расклады перед жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все 16 команд, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов. А уже в ближайший понедельник, 7 ноября, состоится жеребьёвка 1/8 финала.

Как и всегда, команды будут разделены на сеяные (победители групп) и несеяные (вторые места). Если бы жеребьёвка учитывала рейтинг клубов, то на месте «Наполи», «Тоттенхэма» и «Бенфики» оказались бы «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Интер».

В 1/8 финала не могут встретиться команды из одного национального чемпионата, а также клубы игравшие в одной группе Лиги чемпионов в этом сезоне. Таким образом, «Ливерпуль» и «Бавария» оказались максимально ограничены в плане потенциальных соперников в 1/8 финала.

Команда Клоппа завершила группу на втором месте, а значит, не сможет сыграть с «Наполи» (играли в одной группе), «Сити», «Челси» и «Тоттенхэмом» (представители той же национальной лиги). Получается, соперником «Ливерпуля» будет одна из четырёх команд: «Порту», «Бавария», «Реал» или «Бенфика».

Стали известны все 16 команд, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Похожая ситуация у «Баварии». По таким же причинам чемпионы Германии (заняли первое место в группе) точно получат в 1/8 финала одну из четырёх команд: «Ливерпуль», «Брюгге», «Милан» и «ПСЖ». Парадокс: «Бавария» выиграла группу, но у неё три топ-клуба среди потенциальных соперников, а не два, как у «Ливерпуля», который занял второе место.

Уникальные обстоятельства (усеченное количество потенциальных соперников и развязка в группе «ПСЖ») делают «Ливерпуль» и «Баварию» наиболее вероятными соперниками в 1/8 финала ЛЧ.

Ещё несколько фактов коротко