Видеообзор крупной победы «Милана» в матче ЛЧ с «Зальцбургом»

Итальянский «Милан» одержал победу над австрийским «Ред Булл Зальцбург» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.
На 14-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Оливье Жиру, которому ассистировал Сандро Тонали. На 46-й минуте удвоил преимущество «Милана» боснийский полузащитник Раде Крунич, голевой пас на счету Жиру. Через 11 минут всё тот же Жиру сделал счёт разгромным. В концовке встречи окончательный счёт установил Жуниор Мессьяс, которому также ассистировал Жиру.
«Милан» занял второе место в турнирной таблице группы Е, набрав 10 очков за шесть встреч. Команда Стефано Пиоли сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» завершил групповой этап на третьей строчке, заработав шесть очков. Австрийская команда примет участие в плей-офф Лиги Европы. Победитель группы Е — лондонский «Челси» (13).
- 3 ноября 2022
-
10:48
-
10:47
-
10:40
-
10:32
-
10:29
-
10:26
-
10:17
-
10:15
-
10:02
-
09:57
-
09:53
-
09:48
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:12
-
09:07
-
08:53
-
08:39
-
08:37
-
08:20
-
07:50
-
07:43
-
07:26
-
07:21
-
07:07
-
07:00
-
06:43
-
06:39
-
06:25
-
06:10
-
06:07
-
05:51
-
05:24
-
04:32