Защитник «Сити» стал самым молодым игроком ЛЧ, забившим гол, играя впервые с начала матча

Защитник английского «Манчестер Сити» Рико Льюис в возрасте 17 лет и 346 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в своём первом матче в стартовом составе. Он побил рекорд, принадлежащий нападающему «Реала» Кариму Бензема. Льюис также стал самым молодым игроком своего клуба, забившим в Лиге чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома принимал «Севилью». Первыми гол забили гости, когда на 31-й минуте отличился нападающий Рафаэль Мир после передачи Иско. Хозяева смогли сравнять счёт только на 52-й минуте – отличился Рико Льюис после точного паса Хулиана Альвареса. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Сити».

В 2005 году, когда Бензема первый раз забил в Лиге чемпионов, выйдя в стартовом составе, ему было 17 лет и 352 дня.

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