Источник: «Аталанта» интересуется Зайнутдиновым. ЦСКА хочет за игрока € 5-6 млн
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Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру в Италии. В услугах футболиста заинтересована «Аталанта», информирует авторитетный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, скауты «Аталанты» давно следят за Зайнутдиновым. ЦСКА хочет выручить за своего игрока не менее € 5-6 млн. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в € 3,5 млн.
В сезоне-2022/2023 Бахтиёр Зайнутдинов провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Все за армейскую команду он провёл 67 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. До перехода в ЦСКА полузащитник выступал за «Ростов» и ряд команд из Казахстана.
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