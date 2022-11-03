Чаушич: скучно следить за РПЛ. Каждый год после 1-го тура понятно, что «Зенит» чемпион

Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич заявил, что ему скучно следить за Российской Премьер-Лигой.
«Я продолжаю следить за российским футболом, у меня осталось очень много друзей в России. Почти каждый день узнаю новости, даже слежу за Первой лигой, где теперь играет «Арсенал». Там очень плотный турнир.
Этим он отличается от Премьер-Лиги. Разница между «Зенитом» и остальными командами очень большая. Каждый год после 1-го тура все понимают, что «Зенит» станет чемпионом, от этого немножко скучно следить за чемпионатом. У них очень много денег. Тяжело в России создать команду, которая была бы сейчас лучше «Зенита», — приводит слова сербского футболиста Metaratings.ru.
Петербургский «Зенит» выигрывал чемпионат России последние четыре сезона подряд. В текущем чемпионате сине-бело-голубые также идут на первой строчке турнирной таблицы после первого круга.
- 3 ноября 2022
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