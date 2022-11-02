Игрок ЦСКА Мухин: хочется побороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0). Также футболист высказался о целях и амбициях армейской команды. По слвоам Мухина, ему хотелось бы побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ.
«Матч тяжелый. Мы в большей степени сидели в обороне, играли за счет контратак, «Локомотив» хорошо владел мячом.Понравился ли «Локо»? Да, очень. Не сказать по игре, что команда заслуживает того места, которое занимает в таблице. Такой клуб не должен там находиться.
Мой выход в основе? Если будут давать шансы, буду выступать лучше и лучше. Работаю много, верю, что буду играть чаще. О переходе не жалею. Конкуренция — это нормально.
Хочу закрепиться в основном составе, добиться хорошего места с командой в РПЛ и забрать Кубок. Если смотреть по таблице, «Зенит» догнать очень сложно. Но все же хотелось бы побороться с ними за первое место», — приводит слова Мухина «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 Мухин провёл за ЦСКА 9 матчей и отметился 2 результативными передачами.
- 2 ноября 2022
-
10:22
-
10:12
-
10:06
-
10:05
-
09:57
-
09:48
-
09:43
-
09:41
-
09:29
-
09:22
-
09:17
-
08:54
-
08:48
-
08:36
-
08:22
-
07:53
-
07:40
-
07:22
-
06:27
-
05:53
-
04:34
-
04:15
-
04:09
-
03:46
-
03:18
-
03:11
-
03:01
-
02:58
-
02:44
-
02:24
-
02:18
-
02:02
-
01:53
-
01:46
-
01:40