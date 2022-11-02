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Игрок ЦСКА Мухин: хочется побороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Игрок ЦСКА Мухин: хочется побороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0). Также футболист высказался о целях и амбициях армейской команды. По слвоам Мухина, ему хотелось бы побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ.

«Матч тяжелый. Мы в большей степени сидели в обороне, играли за счет контратак, «Локомотив» хорошо владел мячом.Понравился ли «Локо»? Да, очень. Не сказать по игре, что команда заслуживает того места, которое занимает в таблице. Такой клуб не должен там находиться.

Мой выход в основе? Если будут давать шансы, буду выступать лучше и лучше. Работаю много, верю, что буду играть чаще. О переходе не жалею. Конкуренция — это нормально.

Хочу закрепиться в основном составе, добиться хорошего места с командой в РПЛ и забрать Кубок. Если смотреть по таблице, «Зенит» догнать очень сложно. Но все же хотелось бы побороться с ними за первое место», — приводит слова Мухина «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Мухин провёл за ЦСКА 9 матчей и отметился 2 результативными передачами.

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