Cadena Ser: «Атлетико» готов расстаться с Феликсом. Португальца покупали за € 126 млн

Мадридский «Атлетико» готов продать португальского нападающего Жоау Феликса и ещё нескольких футболистов, сообщает Cadena Ser.



Отмечается, что «матрасники» ищут способ компенсировать недополученные средства после вылета из Лиги чемпионов. Для этого «Атлетико» будет вынужден расстаться с рядом футболистов. В их число, помимо Феликса, входят полузащитники Родриго Де Пауль, Тома Лемар и Янник Феррейра Карраско. Из «Атлетико» уйдут минимум двое из четырёх игроков.



При этом мадридский клуб хочет усилить центр и правый фланг защиты, а также полузащиту.



Напомним, 22-летний Феликс перешёл в испанский клуб в июле 2019 года за € 126 млн.



Ранее «Атлетико» уступил в матче Лиги чемпионов «Порту» (1:2) и занял четвёртое место в группе. Подопечные Диего Симеоне пропустят еврокубковую весну, не попав даже в плей-офф Лиги Европы. Отмечается, что вылет из еврокубков стоит «Атлетико» минимум € 20 млн.

«Атлетико» проиграл «Кадису», пропустив на 27-й секунде и 90+9:

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