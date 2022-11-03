Cadena Ser: «Атлетико» готов расстаться с Феликсом. Португальца покупали за € 126 млн

Мадридский «Атлетико» готов продать португальского нападающего Жоау Феликса и ещё нескольких футболистов, сообщает Cadena Ser.
Отмечается, что «матрасники» ищут способ компенсировать недополученные средства после вылета из Лиги чемпионов. Для этого «Атлетико» будет вынужден расстаться с рядом футболистов. В их число, помимо Феликса, входят полузащитники Родриго Де Пауль, Тома Лемар и Янник Феррейра Карраско. Из «Атлетико» уйдут минимум двое из четырёх игроков.
При этом мадридский клуб хочет усилить центр и правый фланг защиты, а также полузащиту.
Напомним, 22-летний Феликс перешёл в испанский клуб в июле 2019 года за € 126 млн.
Ранее «Атлетико» уступил в матче Лиги чемпионов «Порту» (1:2) и занял четвёртое место в группе. Подопечные Диего Симеоне пропустят еврокубковую весну, не попав даже в плей-офф Лиги Европы. Отмечается, что вылет из еврокубков стоит «Атлетико» минимум € 20 млн.
«Атлетико» проиграл «Кадису», пропустив на 27-й секунде и 90+9:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 3 ноября 2022
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:16
-
20:14
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:51
-
19:39
-
19:38
-
19:24
-
19:18
-
19:07
-
18:56
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:05
-
17:53
-
17:50