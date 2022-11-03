Джованни Симеоне — о жеребьёвке ЛЧ: «Наполи» готов встретиться с любым соперником

Полузащитник «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал успехи неаполитанцев в групповом этапе Лиги чемпионов (первое место), а также высказался о будущей жеребьёвке 1/8 финала турнира.
«Для меня это были невероятные эмоции, особенно первая игра [с «Ливерпулем»], которая стала воплощением мечты, которую я имел в детстве и за которую боролся. Мы росли с каждой игрой и показывали, что из себя представляет «Наполи» и какая у нас есть идентичность. Мы должны продолжать идти по этому пути, веря в то, что делаем, и продолжать двигаться дальше.
Жеребьёвка? Приятно будет увидеть, что подкинет нам жребий. Но все команды, которые остались, очень серьёзные. «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд – это сильные команды, способные сразиться с кем угодно. Но мы надеемся бороться, чтобы обыграть их все. Какая бы команда нам ни попалась, мы будем готовы встретиться с кем угодно и показать, на что мы способны», — цитирует Симеоне Calciomercato.com.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
- 3 ноября 2022
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