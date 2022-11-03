У Кварацхелии украли машину, пока тот находился дома

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия оказался ограблен у себя же дома в Неаполе. Как сообщает Corriere dello Sport, воры украли у игрока ключи от машины Mini Countryman, которую в итоге и угнали.

Уточняется, что грузинский футболист не пострадал в результате данного инцидента. Футболист сообщил о происшествии в полицейский участок перед тем, как отправиться на тренировку в Кастель-Вольтурно.

Игрок перешёл в «Наполи» летом этого года из батумского «Динамо» за € 10 млн. В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 17 матчей в рамках итальянской Серии А и Лиги чемпионов. На счету футболиста восемь голов и 10 результативных передач.

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