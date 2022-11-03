Соболев: из молодых в «Спартаке» мне очень нравится Пруцев. Ещё год-полтора ― будет топом
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о молодых игроках красно-белых, которые впечатлили его больше всего.
«Из молодых игроков «Спартака» молодец Литвинов. Ещё мне очень нравится Пруцев. Как только мяч получает, всегда двигает его вперёд, очень работоспособный ― суперский полузащитник. Ещё год-полтора, обрастёт мясом ― будет топом. Ещё и парень хороший», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
После первых 15 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Сочи».
Полное интервью с Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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