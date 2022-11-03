В «Челси» не стали комментировать слухи об интересе к Хвиче Кварацхелии

Глава «Челси» по связям с общественностью Стив Аткинс отреагировал на информацию, согласно которой лондонский клуб заинтересован в трансфере грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Политика нашего клуба такова, что мы не комментируем и не информируем СМИ о трансферных слухах или историях», — сказал Аткинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сообщалось, что грузинским футболистом интересуются «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Топ-клубы присылали своих скаутов на матчи «Наполи», чтобы следить за игрой Кварацхелии.
Полузащитник перешёл в «Наполи» летом из «Динамо Батуми». В 17 матчах нынешнего сезона итальянской Серии A и Лиги чемпионов грузинский нападающий забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»
- 3 ноября 2022
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