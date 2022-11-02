Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп: мне нравится Кварацхелия. Хвича — очень хороший игрок, его трудно остановить

Клопп: мне нравится Кварацхелия. Хвича — очень хороший игрок, его трудно остановить
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича — очень хороший игрок, он мне нравится. Его трудно остановить. Он реально очень быстрый. Когда у него есть преимущество в пространстве, он обязательно уйдёт от вас.

У него высокая скорость, он дерзок. Он может играть как по ширине фланга, так и смещаться в центр. Сейчас Хвича в огне и никогда не выглядит потерянным», — приводит слова Клоппа в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 21‑летний грузин провёл 17 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных пасов. Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022 года, ранее он выступал за «Локомотив», «Рубин» и «Динамо» Батуми.

Новость по теме
Агент Слуцкого: если Хвича продолжит так играть, то я уверен, что его цена будет € 100 млн

Хвича Кварацхелия как Лана Дель Рей. ХиТ. 125-й выпуск:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022