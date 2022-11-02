Клопп: мне нравится Кварацхелия. Хвича — очень хороший игрок, его трудно остановить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Хвича — очень хороший игрок, он мне нравится. Его трудно остановить. Он реально очень быстрый. Когда у него есть преимущество в пространстве, он обязательно уйдёт от вас.
У него высокая скорость, он дерзок. Он может играть как по ширине фланга, так и смещаться в центр. Сейчас Хвича в огне и никогда не выглядит потерянным», — приводит слова Клоппа в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 21‑летний грузин провёл 17 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных пасов. Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022 года, ранее он выступал за «Локомотив», «Рубин» и «Динамо» Батуми.
Хвича Кварацхелия как Лана Дель Рей. ХиТ. 125-й выпуск:
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