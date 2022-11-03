Хавбек «Наполи» Симеоне: хочу доказать Скалони, что готов к вызову в сборную Аргентины

Полузащитник «Наполи» Джованни Симеоне рассказал о желании выступить в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, а также о том, что с нетерпением ждёт вызова от главного тренера национальной команды Лионеля Скалони.
«Всегда готовлюсь к следующей игре. Я сделал всё, что мог, чтобы тренер понял, что я хочу быть там, но ему решать, какой состав поедет на чемпионат мира.
Выступить за Аргентину на чемпионате мира? Мне бы очень этого хотелось. С тех пор, как я начал забивать в прошлом году, я с нетерпением ждал вызова в сборную. Всё, что я делаю, — это возможность доказать Скалони, что хочу быть рядом, что готов к любой ситуации. Но выбор за ним. Со своей же стороны я хочу показать, что готов к вызову», — приводит слова Симеоне Сalciomercato.com.
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