Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Завершились матчи группового этапа Лиги Европы, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
На стадии 1/8 финала выступят «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург» и «Ференцварош».
В 1/16 финала свой путь начнут ПСВ, «Ренн», «Рома». «Унион», «Манчестер Юнайтед», «Мидтьюлланн», «Нант», «Монако», а также восемь команд, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов – «Аякс», «Байер», «Барселона», «Спортинг», «РБ Зальцбург», «Шахтёр», «Севилья» и «Ювентус».
Жеребьёвка плей-офф Лиги Европы пройдёт 7 ноября в Ньоне.
Первые стыковые матчи запланированы на 16 февраля, ответные поединки пройдут 23 февраля. Победители стыковых матчей присоединятся к победителям групп в Лиге Европы в 1/8 финала. Жеребьёвка этой стадии состоится 24 февраля.
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