Такого в Лиге Европы ещё не было! Четыре команды набрали поровну очков на финише

Интрига в группе F Лиги Европы жила до последнего тура. Перед заключительными матчами «Лацио» и «Штурм» выходили из группы, а после их окончания уступили «свои» места «Фейеноорду» и «Мидтьюлланну». Нидерландский клуб обыграл «Лацио» со счётом 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил Сантьяго Хименес. «Мидтьюлланн» победил австрийский «Штурм» (2:0). Дублем отметился экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер.
Таким образом, в группе F возникла уникальная ситуация: все команды набрали по восемь очков! А что по этому поводу говорит регламент УЕФА?
В случае равенства очков порядок мест определяется по следующим дополнительным показателям:
- очки, набранные в личных встречах между командами;
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами;
- количество забитых мячей в очных встречах между командами;
- если более двух команд равны по вышеуказанным критериям, критерии очных встреч применяются к каждой паре команд;
- разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;
- количество забитых мячей во всех групповых матчах;
- мячи, забитые на выезде во всех групповых матчах;
- победы во всех групповых матчах;
- победы на выезде во всех групповых матчах;
- дисциплинарные показатели;
- коэффициенты УЕФА.
В данном случае, несмотря на максимальную запутанность ситуации, далеко по доппоказателям идти не пришлось. Так как в споре участвовали четыре команды, то и в закрутке между ними учитывались результаты всех матчей. Определяющими в итоге оказались пункты 2–3 — разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах и количество забитых голов. «Фейеноорд» и «Мидтьюлланн» завершили турнир с одинаковой разницей мячей (+4), но голландцы забили на один больше, поэтому и финишировали первыми.
«Лацио» с голевым балансом «-2» отправился в Лигу конференций, а «Штурм» (-6) вылетел вообще отовсюду.
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