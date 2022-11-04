Такого в Лиге Европы ещё не было! Четыре команды набрали поровну очков на финише

Интрига в группе F Лиги Европы жила до последнего тура. Перед заключительными матчами «Лацио» и «Штурм» выходили из группы, а после их окончания уступили «свои» места «Фейеноорду» и «Мидтьюлланну». Нидерландский клуб обыграл «Лацио» со счётом 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил Сантьяго Хименес. «Мидтьюлланн» победил австрийский «Штурм» (2:0). Дублем отметился экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер.

Таким образом, в группе F возникла уникальная ситуация: все команды набрали по восемь очков! А что по этому поводу говорит регламент УЕФА?

В случае равенства очков порядок мест определяется по следующим дополнительным показателям:

очки, набранные в личных встречах между командами; разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами; количество забитых мячей в очных встречах между командами; если более двух команд равны по вышеуказанным критериям, критерии очных встреч применяются к каждой паре команд; разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах; количество забитых мячей во всех групповых матчах; мячи, забитые на выезде во всех групповых матчах; победы во всех групповых матчах; победы на выезде во всех групповых матчах; дисциплинарные показатели; коэффициенты УЕФА.

В данном случае, несмотря на максимальную запутанность ситуации, далеко по доппоказателям идти не пришлось. Так как в споре участвовали четыре команды, то и в закрутке между ними учитывались результаты всех матчей. Определяющими в итоге оказались пункты 2–3 — разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах и количество забитых голов. «Фейеноорд» и «Мидтьюлланн» завершили турнир с одинаковой разницей мячей (+4), но голландцы забили на один больше, поэтому и финишировали первыми.

«Лацио» с голевым балансом «-2» отправился в Лигу конференций, а «Штурм» (-6) вылетел вообще отовсюду.