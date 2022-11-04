Лечи Садулаев прокомментировал попадание в расширенный список сборной России
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал попадание в расширенный список сборной России по футболу на ноябрьский сбор. Футболист заявил, что приложит максимум усилий, чтобы оправдать доверие тренерского штаба национальной команды.
«Очень рад впервые попасть в расширенный список сборной России. Играть за национальную команду — мечта каждого футболиста. Есть понимание: чтобы попасть в окончательный список, необходимо доказывать свою состоятельность на поле, в частности в двух оставшихся матчах чемпионата. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренерского штаба сборной», — приводит слова Садулаева «РБ Спорт».
Напомним, сборная России проведёт ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана.
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