Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал попадание в расширенный список сборной России по футболу на ноябрьский сбор. Футболист заявил, что приложит максимум усилий, чтобы оправдать доверие тренерского штаба национальной команды.

«Очень рад впервые попасть в расширенный список сборной России. Играть за национальную команду — мечта каждого футболиста. Есть понимание: чтобы попасть в окончательный список, необходимо доказывать свою состоятельность на поле, в частности в двух оставшихся матчах чемпионата. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренерского штаба сборной», — приводит слова Садулаева «РБ Спорт».

Напомним, сборная России проведёт ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана.