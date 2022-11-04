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Александр Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф Лиги Европы

Александр Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф Лиги Европы
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал выход клуба в плей-офф Лиги Европы.

«Всегда приятно решить задачу, выйти в следующий раунд. В заключительном матче в группе нас устраивала только победа, и мы её уверенно добились. Поэтому в целом от группового турнира, конечно, позитивные эмоции.

Какой соперник больше всего удивил во время группового этапа? Не было такого, чтобы кто-то сильно удивил. Как и говорил после жеребьёвки, у нас получилась достаточно ровная группа. До последнего тура была борьба, много хороших, интересных матчей. У каждого соперника был свой стиль. Какая задача у «Монако» в Лиге Европы? Задача у нас всегда одна — победа в каждом матче», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче шестого тура Лиги Европы «Монако» обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счётом 4:1. Команда Головина заняла второе место в турнирной таблице группы Н и начнёт плей-офф с 1/16 финала.

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