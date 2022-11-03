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Головин помог «Монако» разгромить «Црвену Звезду» и выйти в плей-офф Лиги Европы

Головин помог «Монако» разгромить «Црвену Звезду» и выйти в плей-офф Лиги Европы
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Французский «Монако» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Луи II».

На пятой минуте счёт открыл немецкий форвард «Монако» Кевин Фолланд с передачи Каю Энрике. На 27-й минуте Фолланд оформил дубль, ему ассистировал Крепин Дьятта. На 50-й минуте защитник «Црвены» Милан Родич забил мяч в свои ворота. На 54-й минуте Гелор Канга отыграл один мяч гостей. На 87-й минуте Фолланд оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин провёл на поле 85 минут. Отметим, что после его прострела на 50-й минуте Родич срезал мяч в свои ворота.

«Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в турнирной таблице группы H. «Црвена Звезда» завершила турнир на четвёртой строчке. Первое место занял венгерский «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов.

Лига Европы. Группа H. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 20:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
4 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Фолланд – 5'   2:0 Фолланд – 27'   2:1 Родич – 50' (автогол)   2:2 Канга – 54' (пен)   3:2 Фолланд – 87'
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