Головин помог «Монако» разгромить «Црвену Звезду» и выйти в плей-офф Лиги Европы

Французский «Монако» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Луи II».
На пятой минуте счёт открыл немецкий форвард «Монако» Кевин Фолланд с передачи Каю Энрике. На 27-й минуте Фолланд оформил дубль, ему ассистировал Крепин Дьятта. На 50-й минуте защитник «Црвены» Милан Родич забил мяч в свои ворота. На 54-й минуте Гелор Канга отыграл один мяч гостей. На 87-й минуте Фолланд оформил хет-трик, установив окончательный счёт.
Российский полузащитник хозяев Александр Головин провёл на поле 85 минут. Отметим, что после его прострела на 50-й минуте Родич срезал мяч в свои ворота.
«Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в турнирной таблице группы H. «Црвена Звезда» завершила турнир на четвёртой строчке. Первое место занял венгерский «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов.
- 3 ноября 2022
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