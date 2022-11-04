Хави: дополнительная мотивация — прощание с Пике. Пусть аплодируют и скандируют его имя

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о решении защитника каталонского клуба Жерара Пике завершить карьеру.
«Мы хотим получить три очка, чтобы оказать давление на Мадрид и сохранить хорошую динамику в Лиге. Матч обусловлен прощанием с Пике. Он заслуживает всяческих похвал, мне посчастливилось быть его партнером. Неблагоприятные обстоятельства заставили его принять такое решение. Я сам был в подобной ситуации, и это нормально — сделать такой шаг. Он легенда клуба и заслуживает такого признания.
Это обстоятельства, часто мы не выбираем финал. Так договорились, и он принял решение сейчас. Он очень помог нам, он был лидером, когда играл, был очень хорош, вовлечён, конкурентоспособен.
Завтра это дополнительная мотивация — его прощание. Заработать три очка, чтобы он ушёл с хорошими чувствами. Пусть аплодируют и скандируют его имя. Пусть это будет отличный день для клуба и особенно для Пике. Без него мы теряем лидерство, целеустремленность, смелость… Для меня он является одним из величайших центральных защитников в истории», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
«Барселона» в матче 13-го тура Примеры будет принимать «Альмерию» в субботу, 5 ноября. Начало матча — в 23:00 мск.
- 4 ноября 2022
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