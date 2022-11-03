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Жерар Пике сообщил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры

Жерар Пике сообщил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своих социальных сетях сообщил об уходе из каталонского клуба и завершении карьеры.

35-летний футболист опубликовал прощальное видео, в котором заявил о своём решении. Матч 13-го тура Ла Лиги с «Альмерией» станет для Пике последним за «Барсу».

«Вы [фанаты «Барселоны»] дали мне всё, и теперь, когда мечты ребёнка сбылись, я хочу сказать вам, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после «Барсы» другой команды не будет, так и есть. В эту субботу будет моя последняя игра на «Камп Ноу», — сказал Пике в видео.

Пике является воспитанником «Барселоны», в 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», в 2006 году защитник отправился в годичную аренду в «Реал Сарагосу», в 2008 году вернулся в стан сине-гранатовых.

За это время вместе с «Барселоной» Пике выиграл восемь чемпионатов Испании, семь Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. В 2010 году он был признан лучшим защитником испанской Примеры, в этот же год он стал чемпионом мира в составе сборной Испании. С национальной командой он также выигрывал Евро-2012.

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