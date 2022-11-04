Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп — о «Тоттенхэме»: когда им приходилось отыгрываться, вы видели их атакующую мощь

Клопп — о «Тоттенхэме»: когда им приходилось отыгрываться, вы видели их атакующую мощь
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» и оценил форму соперника.

«Большая игра для нас, непростая. «Шпоры» на выезде. Я не подсчитывал сейчас расстояние в очках между нами, но мы не можем быть придирчивыми к соперникам и играм — к тому, где мы хотим набрать очки. Мы должны идти на это, определённо. Но это сложно, мы все знаем, что «Тоттенхэм» — команда, которая хорошо организована, обороняется на чрезвычайно высоком уровне, а контратаки сейчас очень важны. В последних двух матчах, когда им приходилось отыгрываться, вы также видели атакующую мощь. Думаю, что «шпоры» на хорошем ходу. У них было две важных победы на последних минутах, и особенно последняя была действительно важной для «Тоттенхэма». Так что мы готовы к уверенному, сильному сопернику», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Тоттенхэм» будет принимать «Ливерпуль» в воскресенье, 6 ноября. Начало матча — в 19:30 мск.

Как же повезло «Ливерпулю»! Расклады перед жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов Как же повезло «Ливерпулю»! Расклады перед жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов

Видео: Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022