Клопп — о «Тоттенхэме»: когда им приходилось отыгрываться, вы видели их атакующую мощь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» и оценил форму соперника.
«Большая игра для нас, непростая. «Шпоры» на выезде. Я не подсчитывал сейчас расстояние в очках между нами, но мы не можем быть придирчивыми к соперникам и играм — к тому, где мы хотим набрать очки. Мы должны идти на это, определённо. Но это сложно, мы все знаем, что «Тоттенхэм» — команда, которая хорошо организована, обороняется на чрезвычайно высоком уровне, а контратаки сейчас очень важны. В последних двух матчах, когда им приходилось отыгрываться, вы также видели атакующую мощь. Думаю, что «шпоры» на хорошем ходу. У них было две важных победы на последних минутах, и особенно последняя была действительно важной для «Тоттенхэма». Так что мы готовы к уверенному, сильному сопернику», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
«Тоттенхэм» будет принимать «Ливерпуль» в воскресенье, 6 ноября. Начало матча — в 19:30 мск.
Видео: Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
- 4 ноября 2022
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