Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — об уходе Пике: удивительная новость. Было честью быть его тренером 4 года

Гвардиола — об уходе Пике: удивительная новость. Было честью быть его тренером 4 года
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры испанским защитником Жераром Пике, вместе с которым он работал в «Барселоне».

«Удивительная новость. Пике был здесь, в Англии, в молодом возрасте. После этого он построил невероятную карьеру в «Барселоне». Я желаю ему всего наилучшего для него и его семьи. Я знаю его маму и папу — это невероятные люди. Пике — огромная личность. Это футболист для больших матчей, игравший всегда на высшем уровне. Такие игроки нужны всем большим клубам. Он выиграл всё в «Барселоне» и сборной Испании. Пришло время заканчивать, но его будущее будет светлым, он умный парень. Для меня было большой честью быть его тренером, мы провели невероятные четыре года вместе.

Можно ли кого-то из игроков «Сити» сравнить с Пике? Нет, сравнений не будет. Если сравниваешь, то делаешь кому-то неприятно. Если вы спросите, кто был лучшим фланговым защитником из тех, с кем я работал, то ответ будет несправедливым, потому что все игроки – разные.

Жерар счастлив. Он говорил, что хочет быть не футболистом, а игроком «Барсы». Его мечта осуществилась – он провёл в клубе 13, 14 или 15 лет. Он был там в сложные моменты, играл в важных матчах Лиги чемпионов, выходил с «Реалом» в «класико». В его карьере были взлёты и падения, но это случается с любым футболистом. В раздевалке всегда ощущался его характер, и он всегда проявлял его в больших матчах», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Пике потряс мир своим решением. Что на него нашло? Пике потряс мир своим решением. Что на него нашло?

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022