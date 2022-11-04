Гвардиола — об уходе Пике: удивительная новость. Было честью быть его тренером 4 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры испанским защитником Жераром Пике, вместе с которым он работал в «Барселоне».



«Удивительная новость. Пике был здесь, в Англии, в молодом возрасте. После этого он построил невероятную карьеру в «Барселоне». Я желаю ему всего наилучшего для него и его семьи. Я знаю его маму и папу — это невероятные люди. Пике — огромная личность. Это футболист для больших матчей, игравший всегда на высшем уровне. Такие игроки нужны всем большим клубам. Он выиграл всё в «Барселоне» и сборной Испании. Пришло время заканчивать, но его будущее будет светлым, он умный парень. Для меня было большой честью быть его тренером, мы провели невероятные четыре года вместе.



Можно ли кого-то из игроков «Сити» сравнить с Пике? Нет, сравнений не будет. Если сравниваешь, то делаешь кому-то неприятно. Если вы спросите, кто был лучшим фланговым защитником из тех, с кем я работал, то ответ будет несправедливым, потому что все игроки – разные.



Жерар счастлив. Он говорил, что хочет быть не футболистом, а игроком «Барсы». Его мечта осуществилась – он провёл в клубе 13, 14 или 15 лет. Он был там в сложные моменты, играл в важных матчах Лиги чемпионов, выходил с «Реалом» в «класико». В его карьере были взлёты и падения, но это случается с любым футболистом. В раздевалке всегда ощущался его характер, и он всегда проявлял его в больших матчах», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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