Роберт Левандовски высказался о завершении карьеры Жерара Пике

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на завершение карьеры своего одноклубника Жерара Пике. Испанский футболист проведёт матчи с «Альмерией» и «Осасуной», а затем закончит свой игровой путь.
«Жерар — профессионал своего дела и один из величайших футболистов. Он легенда «Барселоны», грустно, что Пике уходит», — приводит слова Левандовского Marca.
35-летний Пике — воспитанник «Барселоны». Он выступал за команду до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и играл за «Сарагосу». В испанский клуб защитник вернулся в 2008-м. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду свыше 600 матчей.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
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