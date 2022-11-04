Роберт Левандовски высказался о завершении карьеры Жерара Пике

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на завершение карьеры своего одноклубника Жерара Пике. Испанский футболист проведёт матчи с «Альмерией» и «Осасуной», а затем закончит свой игровой путь.

«Жерар — профессионал своего дела и один из величайших футболистов. Он легенда «Барселоны», грустно, что Пике уходит», — приводит слова Левандовского Marca.

35-летний Пике — воспитанник «Барселоны». Он выступал за команду до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и играл за «Сарагосу». В испанский клуб защитник вернулся в 2008-м. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду свыше 600 матчей.

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