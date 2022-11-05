Тренер «Химок» рассказал о звонке Спартака Гогниева во время победной игры с «Оренбургом»

Тренер подмосковных «Химок» Георгий Джиоев, руководивший командой в отсутствие дисквалифицированного Спартака Гогниева, прокомментировал победу над «Оренбургом» и рассказал о коммуникации с главным тренером во время матча.
«Очень нам нужна была победа. Слава Богу, что выиграли. Как Гогниев давал установки во время матча и как контактировал? В перерыве он мне позвонил. Сказал, что менять, что делать. Связь была со мной.
Как мы перестроились в тактическом плане? Со временем приходит понимание, что мы требуем от футболистов. К сожалению, это надолго затянулось. Команда привыкла играть от обороны. Пытались перестроить игру. Слава Богу, что получилось. Перед матчем была стопроцентная уверенность в победе», – приводит слова Джиоева официальный сайт клуба.
Вечером 4 ноября в стартовом матче 16-го тура РПЛ «Химки» одержали первую победу за три месяца (с 7 августа, когда команда обыграла «Торпедо»). Результат в игре с «Оренбургом» принесли голы Александра Руденко и Бутты Магомедова, забитые на 51-й и 66-й минутах.
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