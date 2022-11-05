Бускетс: с Пике уходит часть эмблемы и истории «Барселоны»

Опорный хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о предстоящем последнем матче в карьере 35-летнего защитника сине-гранатовых Жерара Пике, для которого домашняя встреча 13-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» станет заключительной.

«Нам будет его не хватать. Мне грустно, ведь с ним мы пережили много незабываемых моментов. Он многое дал клубу. Часть эмблемы и истории «Барселоны», — приводит слова Бускетса Marca.

Напомним, ранее Пике объявил о завершении карьеры. Матч с «Альмерией» станет для защитника последним за клуб. Встреча состоится в субботу, 5 ноября, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Пике провёл за «Барселону» девять матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Всего в составе сине-гранатовых Жерар принял участие в 615 встречах за карьеру, в которых отметился 53 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

Пике попадает в перекладину ударом головой в матче с «Севильей» (1:0).

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