Карлос Тевес назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре

Бывший нападающий «Бока Хуниорс», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и других клубов Карлос Тевес высказался о главных, по его мнению, претендентах на победу на чемпионате мира 2022 года, который начнётся 20 ноября.



«Для меня главным претендентом на завоевание трофея является Аргентина. Мы все в восторге от национальной сборной. Эти ребята взволновали нас всех. И группа у нашей команды, как никогда раньше, очень сбалансированная. В любом матче Аргентина сможет диктовать свою игру.



Но есть ещё сборная Бразилии – у этой команды во главе с Неймаром также высокие шансы. И сборная Франции очень крепкая, хотя там есть травмированные. Не стоит забывать Испанию, которая всегда среди фаворитов на большом турнире. Европа очень сильна», – приводит слова Тевеса TyC Sports.



Сборная Аргентины завершила южноамериканский отборочный цикл к чемпионату мира на втором месте, набрав 39 очков, а бразильцы стали первыми с 45 очками. В Катаре аргентинцы сыграют в группе B с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Две лучшие сборные из этого квартета выйдут в 1/8 финала на сильнейших из группы D, куда попали Франция, Австралия, Дания и Тунис.

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