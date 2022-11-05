Хавбек «Реала» Кроос заявил, что у него никогда не было проблем с Флорентино Пересом

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился подробностями взаимоотношений с президентом команды Флорентино Пересом, который известен общественности своим сложным характером.



«Флорентино Перес — это человек, который желал пригласить меня и сделал это. Он встретил меня максимально приветливо и был очень любезен со мной. Это положение вещей сохраняется и на текущий момент. Не было ни одного дня, ни одного раза, ни одной сложности в наших взаимоотношениях за все этим восемь с половиной лет, — приводит слова немецкого игрока ITASportPress.



32-летний Кроос является мадридского клуба с 2014 года. За «сливочных» футболист сыграл 382 поединка, в которых забил 25 голов и сделал 86 ассистов.

Новость по теме Кроос: если бы мне пришлось выбирать лучшего тренера, выбрал бы Гвардиолу

Кроос («Реал Мадрид») удаляется с поля за вторую желтую карточку. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.