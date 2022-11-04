Кроос: если бы мне пришлось выбирать лучшего тренера, выбрал бы Гвардиолу

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал о своём переходе в испанскую команду из мюнхенской «Баварии» в 2014 году и работе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой в немецком клубе.

«Гвардиола боролся за то, чтобы я остался в «Баварии», до последнего дня. Если бы мне пришлось выбирать лучшего тренера, выбрал бы его. Мне очень нравилось играть под его началом, я многому научился, и это помогло мне прогрессировать. Но затем мне нужно было решить, подписывать ли новый контракт ещё на пять лет, зная, что Пеп может уйти из команды раньше. Это было тяжёлое решение, ведь оно могло повлиять на многие годы моей карьеры. В конце концов всё решилось просто — мы не пришли к новому соглашению с клубом. Я считал, что та зарплата, которую я хотел, заслуженная, они смотрели на это иначе. Это было моё решение, они не хотели платить мне, поэтому я ушёл», — приводит слова полузащитника Marca.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За мадридский клуб футболист сыграл 382 матча, в которых забил 25 голов и сделал 86 голевых передач.

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