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Представители Месси и «Барселоны» обсуждали возможное возвращение аргентинца в клуб

Представители Месси и «Барселоны» обсуждали возможное возвращение аргентинца в клуб
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Представители аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси встретились в столице Каталонии с сотрудниками футбольного клуба «Барселона», чтобы обсудить возможное возвращение форварда, сообщает Football Espana.

По информации источника, на этой неделе в одном из ресторанов Барселоны встретились Алекс Эрнандес, брат главного тренера каталонской команды Хави, Родриго Месси, брат нападающего «ПСЖ», и Фернандо Соланас, специалист по контрактам и стратегическим вопросам бренда «Барселоны». Стороны обсуждали детали контракта аргентинца в случае его возможного возвращения в стан «сине-гранатовых». Прежде всего речь шла о размере заработной платы.

Руководство «Барселоны» несколько раз заявляло, что клуб нацелен вернуть Месси в команду, появлялась информация, что трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно. Однако также сообщалось, что Месси не хочет уходить из «ПСЖ» без выигрыша значимого трофея.

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