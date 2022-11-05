Кристиан Нобоа сообщил, что пропустит 3–4 недели из-за травмы икроножной мышцы

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему не принял участие в матче со «Спартаком» (1:1). На гол Квинси Промеса южане ответили забитым мячом Кирилла Заики.



«Пропустил матч со «Спартаком» из-за травмы — у меня надрыв икроножной мышцы. Пропущу около трёх-четырёх недель», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек сборной Эквадора провёл за «Сочи» 15 матчей, забив 10 мячей и сделав одну голевую передачу. За южан Нобоа выступает с 2019 года. В футболке «Сочи» эквадорец вышел на поле 84 раза и забил 33 гола. В чемпионате России 37-летний игрок также выступал за «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и питерский «Зенит».